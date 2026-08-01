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Entre la gran variedad de estrategias de educación financiera, la regla 50/30/20 —popularizada por la experta Elizabeth Warren— se ha consolidado a nivel mundial como la fórmula de ahorro más accesible, flexible y fácil de implementar para cualquier tipo de sueldo.

La metodología consiste en dividir los ingresos netos en tres categorías con porcentajes claramente definidos:

El 50% para necesidades básicas (Gastos esenciales): Aquí se engloban todos los pagos indispensables para vivir, como alquiler o hipoteca, servicios públicos, mercado básico, transporte y seguros. El 30% para deseos personales (Estilo de vida): Este porcentaje se destina a gastos prescindibles pero que aportan bienestar, tales como salidas a restaurantes, entretenimiento, suscripciones a servicios de streaming, viajes y compras personales. El 20% para el ahorro e inversión (Futuro financiero): Es la cuota fija que se destina directamente al ahorro inteligente, la creación de un fondo de emergencia o el pago acelerado de deudas pendientes.

Una de las dudas más frecuentes sobre este método es con cuánto dinero se puede empezar. La respuesta de los especialistas es clara: no existe un monto mínimo fijo, ya que la regla se adapta al sueldo real de cada persona. Por ejemplo, en un ingreso mensual de 300 dólares o su equivalente local, guardar el 20% significa apartar 60 dólares al mes (o unos 2 dólares al día). Si el ingreso es de 500 dólares, la meta de ahorro mensual sería de 100 dólares.

Incluso si tu presupuesto actual está demasiado ajustado para alcanzar ese 20% desde el primer mes, los expertos sugieren empezar con un 5% o 10% inicial e ir escalando progresivamente a medida que reduzcas gastos prescindibles. La gran fortaleza del método 50/30/20 radica en que fomenta el hábito antes que la cantidad. Al automatizar la reserva de ese porcentaje apenas cobras tu salario, garantizas tu estabilidad económica y construyes un colchón financiero sólido a largo plazo sin sacrificar tu calidad de vida.

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