Compartir

La Empresa de Comercio Exterior del estado Lara (Emcoex), en una exitosa alianza estratégica con la firma privada Agrícolas Domínguez, logró concretar una importante operación mercantil que consistió en el envío de 43,2 toneladas de frijol mungo con destino directo a Francia.

Esta transacción marca un hito significativo para la región, ya que posiciona a la producción agrícola venezolana dentro del competitivo y exigente mercado europeo, consolidando así nuevos canales de comercialización internacional y diversificando los destinos de los rubros cosechados en tierras larenses.

A través de sus redes sociales, las autoridades de la institución detallaron que el despacho de estos insumos se ejecutó mediante el acondicionamiento de dos contenedores, los cuales fueron preparados bajo los más rigurosos controles de calidad.

Toneladas de frijol mungo a Francia

Esta cuidadosa maniobra logística no solo ratificó el inmenso potencial exportador que posee la región centroccidental de Venezuela, sino que también reflejó el firme compromiso del sector privado por mantener la excelencia operativa en cada fase del envío para cumplir con las normativas globales.

Para garantizar el éxito de este complejo proceso, Emcoex Lara brindó un acompañamiento constante y asistencia técnica especializada durante toda la gestión aduanera y logística. Este fundamental apoyo institucional permitió agilizar y facilitar los trámites necesarios para la exportación de la carga.

En definitiva, este logro representa un avance contundente en la consolidación de las exportaciones no petroleras de la nación. La efectiva articulación entre el sector productivo y las instituciones del Estado promueve un desarrollo económico sostenible en la entidad, fortalece de manera directa la competitividad del campo venezolano y abre nuevas e importantes puertas para futuras negociaciones comerciales a escala internacional.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas