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El Bono Único Familiar de agosto 2026 ya tiene fecha probable de pago, como es conocido esta bonificación abre la agenda de cada mes. Este bono sustituyó tres asignaciones que habían en el Sistema Patria.

Los bonos 100% Escolaridad, como José Gregorio Hernández además de Lactancia Materna son ahora parte del llamado bono para la familia. Luego de esta asignación vendría el Ingreso Integral el cual se paga primero a los empleados públicos.

Bono Único Familiar de agosto 2026 y la fecha probable de pago

La fecha probable de pago de este bono sería entre el 3 y 10 de cada mes. Son en total 15 dólares, lo que equivale a un monto probable que iría a partir de los 11 mil bolívares, en tasa del Banco Central de Venezuela.

Luego a mediados del mes cobrarían los jubilados, los cuales cobran su quincena en dos partes. Al igual que lo hacen las personas afiliadas a la Misión Viva Venezuela Mi Patria Querida.

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