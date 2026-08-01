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Si eres cliente del 0412 y 0422 debes chequear las tarifas de Digitel en agosto 2026, ya que la empresa hizo algunos ajustes en los costos. La operadora es una de las tres empresas que están en el país.

Ofreciendo servicios de telefonía además de datos, entre otros consulta tu plan para este mes. De igual modo, Digitel sigue ofreciendo más servicios en cuanto a comunicaciones en Venezuela. Recuerda que además de esta empresa está Movistar Venezuela y Movilnet.

Nuevas tarifas de Digitel en agosto 2026

Plan Inteligente Plus 30 GB FAP: Bs. 183719.66. Beneficios: 30 GB, 500 minutos, 500 SMS y 10 minutos LDI.

Plan Inteligente Plus 30 GB: Bs. 183719.66. Beneficios: 30 GB, 500 minutos, 500 SMS y 10 minutos LDI.

Plan Inteligente Plus 12 GB: Bs. 9.344,85. Beneficios: 12 GB, 200 minutos y 200 SMS.

Plan Inteligente Plus 2 GB: Bs. 1.714,72 Beneficios: Solo aplica para líneas ya activas.

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