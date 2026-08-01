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Una mujer quedó detenida tras asesinar a su hijo de nueve años en Falcón, además de herir a otro de sus hijos, un menor de seis años. El hecho ocurrió en el edificio Doña Rita, en el municipio Carirubana.

Dalia Rivero Céspedes, según versiones estaba atravesando una fuerte crisis depresiva. Por causas desconocidas provocó heridas graves a su hijo Mathías de nueve años de edad. Mientras atacó también a su hijo José Enrique de seis años.

Los vecinos intervinieron y pudieron salvar al menor de seis años, Dalia quería huir de la escena del crimen, pero estos impidieron que lo hiciera. Funcionarios del CICPC llegaron al domicilio de la mujer iniciando las investigaciones del caso.

Mujer quedó detenida tras asesinar a su hijo de nueve años en Falcón

El cadáver del niño que falleció fue llevado a una sede de medicina forense de la entidad falconiana. Mientras que la mujer quedó detenida y a la orden del Ministerio Público para ser investigada.

En la casa de la mujer de 23 años encontraron una porción de polvo blanco (presunta droga). Esta será estudiada en los laboratorios y mediante un análisis químico se podrá conocer el tipo de estupefaciente. Al lugar llegaron también efectivos de la policía estadal como municipal y paramédicos de Protección Civil.

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