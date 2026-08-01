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Inicio de la mesa de negociación y el comunicado de Jorge Rodríguez

By Redacción Carabobo
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Inicio de la mesa de negociación

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El inicio de la mesa de negociación estaba pautado para hoy, es por ello que el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez emitió un comunicado la tarde de este sábado 1º de agosto.

En el mismo, Rodríguez explicó los puntos que estarán tratando en esta agenda con un sector de la oposición venezolana. Resaltó que se establecieron metas claras y verificables entre ambos sectores.

Inicio de la mesa de negociación (comunicado)

Inicio de la mesa de negociación

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SourceJorge Rodríguez
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