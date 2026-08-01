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Hoy sábado 1º de agosto de 2026 Funvisis reportó sismos de magnitud 3 en el oriente del país. El primer movimiento telúrico, dijo Funvisis ocurrió en Maracay, estado Aragua de magnitud 2.6 y profundidad de 5.8 kilómetros. El epicentro ocurrió a 41 kilómetros de Maracay.

A la 1:21 minutos de la madrugada, Funvisis reportó un temblor de 2.8 y profundidad de 15.1 kilómetros en el estado Lara. El epicentro estuvo a siete kilómetros al noroeste de la población de El Tocuyo.

Luego a las 2:08 en la población de Río Chico en el estado Miranda, Funvisis informó de un sismo de 2.7. La profundidad fue de 19.9 kilómetros y el epicentro a 19 kilómetros al noreste de Río Chico.

Sismos de magnitud 3 reportó Funvisis

En el estado Anzoátegui, Funvisis reportó dos sismos de magnitud 3, el primero de ellos a las 5:11 de la madrugada de magnitud 3.1. Con profundidad de 17.9 kilómetros. El epicentro estuvo a 3 kilómetros de Barcelona.

Luego a las 7:58 de la mañana, ocurrió el segundo sismo en Barcelona, estado Anzoátegui con profundidad de 21 kilómetros. El epicentro estuvo a 3 kilómetros de Barcelona.

A las 10:57 de la mañana en Bachaquero estado Zulia, Funvisis reportó un sismo de 2.5 y profundidad de 13 kilómetros. Con el epicentro a 39 kilómetros al noreste de Bachaquero.

En horas de la tarde, Funvisis informó de un sismo de 2.6 y profundidad de 25.4 kilómetros. El epicentro se ubicó a 3 kilómetros de Puerto La Cruz, estado Anzoátegui.

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