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Incendio en el municipio Baruta dejó dos lesionados

By Danny Valdiviezo
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incendio en el municipio Baruta

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Danny Valdiviezo
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Los bomberos atendieron un incendio en el municipio Baruta la tarde de hoy sábado 1º de agosto de 2026. Así lo dio a conocer el Coronel Pablo Palacios de los Bomberos de Caracas en sus redes sociales.

El incendio ocurrió en la calle París de Las Mercedes, el mismo dejó dos personas lesionadas. Un oficial de la policía nacional bolivariana y una sexagenaria ambos traslados por comisión de la PNB.

 

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Bomberos atendieron incendio en el municipio Baruta

Efectivos del C.B.C. realizan labores de combate y extinción de las llamas, evitando su propagación a otras zonas contiguas. Los mismos trasladados al centro Asistencial más cercano.

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SourceBomberos de Caracas
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