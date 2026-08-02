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Un hipertensivo falsificado hizo que el Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel (INHRR), informara a la población venezolana que el producto Cander 16 mg en tabletas; (Candesartán Cilexetilo) con Registro Sanitario E.F. 37.347/21 y Número de Lote: 000768 ha sido identificado como falsificado.

Alerta sanitaria en el país por hipertensivo falsificado

El INHRR ​Recomienda a la ciudadanía lo siguiente:

Absténgase de adquirir y consumir el producto perteneciente a este número de lote.

Si ha consumido este producto y presenta alguna reacción adversa, consulte de inmediato a un médico.

Adquiera sus medicamentos únicamente en farmacias autorizadas.

Ayúdanos a proteger a todos compartiendo esta información. La prevención es salud.

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