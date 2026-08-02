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Al estar señaladas por extorsión en Cojedes quedaron detenidas dos mujeres. La información la dio a conocer el comisario general del CICPC, Douglas Rico en sus redes sociales. Estas presuntamente estaban extorsionando a un comerciante.

Tras un extenso trabajo de investigación realizado por funcionarios de la Delegación Municipal San Carlos, permitió la ubicación y detención de dos féminas. Esto en el sector Ziruma, estado Cojedes, por extorsión contra un comerciante en la entidad.

Las detenidas fueron identificadas como: Franmar Paola Acuña Torres (27) y, Barbara Yogrismar Páez Suarez (28), quienes, sostuvieron una amistad con la víctima. Con la intención de obtener su información privada.

Dos mujeres detenidas al estar señaladas de extorsión en Cojedes

Y así suministrársela a Enderson Alejandro Sivira Colmenarez, quien es pareja de Franmar y se encuentra recluido en el Centro Penitenciario El Rodeo. Para que se encargara de contactar a la víctima, exigiéndole 5 mil dólares a cambio de permitirle trabajar.

Al ser detenidas, se ubicaron dos celulares usados como medio de comisión y quedaron a la orden del Ministerio Público.

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