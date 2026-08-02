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Un total de 13 personas fallecidas dejó la caída de una avioneta de turismo en Perú. El hecho ocurrió hoy sábado cerca del aeródromo de Nasca al sur del territorio peruano. Entre las víctimas murieron 11 turistas.

Autoridades ubicaron el accidente a seis kilómetros de Nasca. En el mismo murieron siete personas de nacionalidad italiana, además de dos españoles y dos alemanes, más el piloto de la aeronave y el copiloto.

Caída de avioneta de turismo en Perú dejó 13 fallecidos

La avioneta era de aerolínea Aerodiana, que realiza vuelos turísticos en la zona. Además de vuelos privados. Indicó el Diario Correo que el accidente aéreo ocurrió a la una y cinco de la tarde (hora local).

Al lugar llegaron bomberos, personal de rescate como policías para ejecutar las labores de búsqueda de rescate. Como representantes de la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial.

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