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Reportaron sismo en varias partes del país con epicentro en Boca de Aroa

By Danny Valdiviezo
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sismo en varias partes

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Danny Valdiviezo
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Un sismo en varias partes del país, reportaron a las 11:16 minutos de la noche, el mismo se sintió en estados como Carabobo, Aragua, Lara, Yaracuy entre otros. El anunció lo dio el Servicio Geológico Colombiano.

Funvisis informó que el mismo tuvo una magnitud de 4.2 y un epicentro en Boca de Aroa. Con una profundidad de 8.1 kilómetros. 

 

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Sismo en varias partes del país

En Valencia, habitantes de San Diego, Guacara, Los Guayos, además de Maracay, Cagua indicaron que sintieron el temblor. Hasta ahora Funvisis no ha informado sobre el epicentro del mismo. Indican que pudo haber sido en el Mar Caribe.

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SourceServicio Geológico Colombiano
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