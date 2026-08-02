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Dos accidentes de tránsito reportaron en horas de la noche en San Diego y en La Quizanda hoy sábado. En la avenida Don Julio Centeno reportaron el arrollamiento de un hombre de 57 años de edad por un motorizado.

En el semáforo del centro comercial Metro Plaza a las nueve de la noche reportaron el arrollamiento de Efraín Arismendi. El hombre de 57 años fue arrollado y el motorizado se dio a la fuga, dejando al ciudadano lesionado en la vía.

El hombre fue atendido por los bomberos y llevado de inmediato a un centro de salud del estado Carabobo. El accidente se suma a los ocurridos en el estado Carabobo en lo que va de año.

Accidentes de tránsito reportaron en San Diego y La Quizanda

En el elevado de La Quizanda reportaron un accidente cerca de las nueve de la noche de hoy sábado 1º de agosto de 2026. Reportaron que una camioneta color blanco registrada con las matrículas AI233GK chocó contra un automóvil para luego darse a la fuga.

En el hecho vial hubo tres personas lesionadas, incluyendo un menor de edad. En ambos accidentes estuvieron presentes autoridades viales como paramédicos.

Desde #N24Carabobo hacemos el llamado a conducir con prudencia y responsabilidad. Transitar a una velocidad moderada, respetando las leyes impuestas por el INTT.

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