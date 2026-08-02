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La boda de Cristiano Ronaldo y Georgina supuestamente iba a ser hoy sábado 1º de agosto. Pero un artículo de la revista Hola despejó las dudas de la “boda del año”. Ambos están comprometidos desde el año pasado.

Pero hasta ahora no se ha dicho nada de la boda, pero circuló hasta una supuesta lista de invitados. Donde figuran futbolistas y hasta empresarios, dicha lista también fue desmentida y dicen que todo es un rumor.

Los rumores de la boda se han corrido desde hace unos meses, el cual habían dicho que sería hoy. La pareja al parecer había dicho que todo era en secreto, lo que si se sabía era que sería en la Quinta Da Regaleira en Portugal.

Boda de Cristiano Ronaldo y Georgina

“Tras nueve años de noviazgo y dos hijas biológicas junto al futbolista, además de convertirse en madre de familia del resto de los hijos de Ronaldo, la modelo y empresaria publicó en redes sociales el increíble anillo con un hermoso texto; «Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas». Esto se supo en agosto de 2025.

En la supuesta lista de invitados figuraban Lionel Messi con su esposa, además de Kylian Mbappé. Como David Bekcham y su esposa victoria, además de Jennifer López y hasta el actor Vin Diesel.

De hecho, la lista de invitados es larga, tal cual como lo hizo Diego Maradona cuando se casó que hubo 1.500 invitados. Se conoció que todos los invitados van a lucir sus mejores galas esa noche.

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