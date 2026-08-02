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Una mujer y sus dos hijos fallecieron en un accidente de moto en Barinas. El triste hecho ocurrió el viernes 31 de julio en horas de la noche en la avenida Alberto Arvelo Torrealba, dijo el diario Últimas Noticias.

La mujer de 23 años quedó identificada como Emily Rosales Herrera de 23 años de edad. La cual viajaba con sus dos pequeños hijos de 4 y seis años. Además de su madre Rosmery Herrera de 44 años la cual quedó hospitalizada.

Mujer y sus dos hijos fallecieron en accidente de moto en Barinas

Emily transitaba a bordo de una motocicleta Bera, registrada con la matrícula AB2F43R. Por causas desconocidas impactaron contra un camión Isuzu. Registrado con las placas A99EW5P color blanco.

Al sitio de los hechos llegaron autoridades, como paramédicos para brindar la atención debida en el accidente. La dama de 44 años fue llevada a la emergencia del Hospital Luis Razetti de Barinas.

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