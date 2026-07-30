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Sube número de fallecidos en Japón tras el terremoto en Kumamoto

By Danny Valdiviezo
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número de fallecidos en Japón
Organismos de rescate se mantienen en las zonas afectadas.

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Danny Valdiviezo
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El terremoto en Kumamoto registra una nueva cifra de fallecidos hoy jueves, tras el terremoto de 7.1 ocurrido el martes de esta semana. Los rescatistas siguen buscando personas desaparecidas en varias zonas.

Hasta ahora el número de fallecidos por el terremoto es de 34, dijo la oficina de prensa de la prefectura japonesa de Kumamoto. Donde informaron del fuerte temblor el cual ha estado acompañado de varias réplicas.

Sube número de fallecidos en Japón

Organismos de salvamento y socorro se mantienen trabajando en varias zonas con el fin de encontrar sobrevivientes. Se siguen guardando protocolos de seguridad con el fin de encontrar personas con vida.

Se habían reportado solo un fallecido el primer día, ayer se había informado de dos personas muertas por el terremoto. Pero ho la cifra aumentó teniendo ya una cifra superior a los 30 en esa zona.

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Aumenta el número de fallecidos tras el terremoto en Japón

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SourceEl Periodiquito/Maracay/Vzla.
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