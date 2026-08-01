Las tarifas de los peajes en Venezuela en agosto se mantienen en 250 bolívares para vehículos livianos. Los cobros en algunos peajes se mantienen suspendidos desde el pasado 24 de junio por los terremotos.
Tarifas de los peajes en Venezuela en agosto
Vehículos livianos 250 bolívares
Busetas y autobuses: 280 bolívares
Camión 350, 2.200 bolívares
Camión 750, 2.220 bolívares
Vehículo de carga 3 ejes, 2.760 bolívares
Vehículo de carga 4 ejes, 2.990 bolívares
Vehículo de carga 5 ejes, 3.240 bolívares
Vehículo de carga más de 6 ejes, 4.100 bolívares.
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