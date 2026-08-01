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Así se mantienen las tarifas de los peajes en Venezuela en agosto

By Danny Valdiviezo
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Tarifas de los peajes en Venezuela en agosto

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Las tarifas de los peajes en Venezuela en agosto se mantienen en 250 bolívares para vehículos livianos. Los cobros en algunos peajes se mantienen suspendidos desde el pasado 24 de junio por los terremotos.

Tarifas de los peajes en Venezuela en agosto

Vehículos livianos 250 bolívares

Busetas y autobuses: 280 bolívares

Camión 350, 2.200 bolívares

Camión 750, 2.220 bolívares

Vehículo de carga 3 ejes, 2.760 bolívares

Vehículo de carga 4 ejes, 2.990 bolívares

Vehículo de carga 5 ejes, 3.240 bolívares

Vehículo de carga más de 6 ejes, 4.100 bolívares.

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