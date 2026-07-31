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El pago de 37 mil 200 en Patria comenzó a entregarse a los empleados de la administración pública. Se trata del complemento del ingreso Integral, el cual corresponde cada quincena a los empleados públicos.

Son 50 dólares a la tasa del Banco Central de Venezuela, recordemos que los empleados cobran 200 dólares al mes. 150 el 15 de cada mes y 50 los últimos, esta vez con tasa del BCV a 744 bolívares.

Indicó la plataforma Patria que hay retraso en la entrega de este pago, que el mismo podría hacerse en horas de la tarde. O para mañana sábado 1º de agosto.

Pago de 37 mil 200 en Patria

De igual modo, los jubilados de la administración pública están esperando el resto del pago para hoy. La notificación de la llegada de los fondos se realiza a través de un mensaje de texto que los beneficiarios reciben desde el número corto 3532.

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