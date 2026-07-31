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Por problemas de tierras asesinaron a un sexagenario en el estado Lara. La información la dio a conocer el comisario general del CICPC, Douglas Rico. Quedando el detenido a la orden del Ministerio Público.

Funcionarios de la Delegación Municipal Quíbor, realizaron las pesquisas relacionadas con el homicidio de Rafael Enrique Martínez Alvarado (62), ocurrido en el Caserío Villorin. Parte alta, vía pública, parroquia Pio Tamayo, municipio Andrés Eloy Blanco, Sanare estado Lara.

Asesinaron a un sexagenario en Lara

De acuerdo con las pesquisas realizadas, se pudo conocer que la víctima constantemente tenía problemas con José Pastor Mendoza Torrealba (51), por la distribución de tierras. Por lo que el día del hecho, luego de una nueva confrontación, el victimario desenfundó un arma blanca.

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El hombre con un arma tipo machete, le propinó una herida mortal en el cuello, para luego huir del sitio; sin embargo, la comunidad lo retuvo a fin de evitar que se escapara. Quedando a la orden del Ministerio Público.

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