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Ofendidos BTS rechaza competir en premios Grammy

By Lubin Molero
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BTS no participará en los premios Grammy
Foto: cortesía

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Lubin Molero
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IOTA Latino
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Ofendidos por la nueva categoría regional la agrupación surcoreana BTS decidió este miércoles 30 de julio que no participará en los premios Grammy.

El grupo surcoreano retiró su candidatura al considerar que la creación de un renglón pop asiático margina su trabajo musical internacional.

BTS no participará en los premios Grammy

Los integrantes de la banda asiática anunciaron mediante sus redes sociales oficiales que rechazan ser encasillados exclusivamente por su idioma u origen.

El disco del regreso titulado ARIRANG figuraba como uno de los lanzamientos más comercializados del año aspirando competir por el galardón principal.

Representantes del certamen lamentaron la sorpresiva decisión asegurando que la categoría buscaba celebrar el crecimiento artístico de toda la industria oriental.

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