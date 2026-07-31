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Ejecutan primera demolición controlada en La Guaira

By Lubin Molero
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Primera demolición controlada en La Guaira
Foto: cortesía

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Lubin Molero
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El ministro de Interiores Diosdado Cabello ofreció el balance oficial tras la ejecución exitosa de la primera demolición controlada en La Guaira.

El ministro destacó que funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana junto a expertos en explosivos ejecutaron la maniobra de forma altamente segura.

Primera demolición controlada en La Guaira

Las autoridades precisaron que el edificio colapsó exactamente según lo planificado tras realizar las pruebas técnicas preliminares y desalojar el perímetro de riesgo.

Las fuerzas de seguridad del Estado mantuvieron el resguardo en la zona garantizando la protección de los habitantes durante la detonación de cargas.

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