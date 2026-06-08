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Jornada de reforestación en Campo de Carabobo se realizó con éxito

By Redacción Carabobo
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Jornada de reforestación en Campo de Carabobo

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Con el propósito de fortalecer la preservación del medio ambiente en la región, se llevó a cabo una jornada de reforestación en Campo de Carabobo en el municipio Libertador; en una actividad organizada por la Gobernación del estado Carabobo.

A través de la Secretaría de Ordenación del Territorio, Ecosocialismo y Recursos Naturales (Sotern), y la Alcaldía de Libertador. Alan Delgado, secretario de Ordenación del Territorio, señaló que en esta jornada se realizaron la plantación de plantas frutales y forestales.

Jornada de reforestación en Campo de Carabobo

“Seguimos trabajando en pro del cuidado de nuestros espacios naturales, es por eso que estamos reforestando este inmortal espacio histórico; el cual también es un lugar donde también nos mantenemos fortaleciendo esa conciencia sustentable y sostenible”, expresó.

Jornada de reforestación en Campo de Carabobo

Asimismo, destacó el trabajo conjunto entre las diferentes instituciones del Estado como el Instituto Nacional de Parques (Inparques); para garantizar el cuidado de las áreas verdes de este recinto natural e informar a los visitantes sobre la conservación de la flora y la fauna.

En cumplimiento con los lineamientos establecidos por el Presidente Nicolás Maduro, y ejecutados de manera articulada por la Presidenta encargada Delcy Rodríguez; el Gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava, y el Alcalde del municipio Libertador, Óscar Orsini.

Delgado también precisó que seguirán desplegados por toda la geografía regional para continuar con el cuidado de los diferentes pulmones vegetales de la entidad; y garantizar una mejor calidad de vida a los carabobeños y carabobeñas.

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SourcePrensa Gobernación de Carabobo
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