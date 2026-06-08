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En aras de fortalecer las manifestaciones culturales en la región, se llevó el XXVIII Encuentro de San Juanes en el municipio Naguanagua. Con la participación de más de mil 500 sanjuaneros procedentes de todo el país y de naciones como Colombia y Cuba.

En una actividad organizada por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, en articulación con la Gobernación del estado Carabobo. A través de la Secretaría para el Desarrollo de la Cultura y el Arte y la Alcaldía de Naguanagua.

Nathaly Bustamante, Autoridad Única de Cultura en la región, señaló que los cultores realizaron un recorrido entre el sector La Campiña y la Casa de la Cultura de la localidad; donde mostraron el colorido y la alegría de esta festividad.

Celebrado Encuentro de San Juanes en Naguanagua

«Nos sentimos sumamente felices de promover nuestra cultura, y no podía ser otra forma que con una expresión tan importante como San Juan Bautista. Una manifestación que trasciende con el paso de los años y no conoce fronteras, es por eso que hoy tenemos reunidos a todos estos cultores que mantienen viva la devoción al santo que todo lo tiene y todo lo da”, expresó.

Por su parte, John Niño, representante de la agrupación Zumbé Tambor Fusión procedente de Colombia; indicó que la buena vibra de este evento ayuda al intercambio cultural entre todas las naciones afrodescendientes, quienes comparten diversas expresiones.

“Esta es la segunda vez que participo en el Encuentro de San Juanes, y estar presente con nuestra música es un honor, porque aportamos emoción a todos los presentes, y nosotros como devotos de San Juan nos da mucha felicidad rendirle homenaje con otros hermanos”, dijo.

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