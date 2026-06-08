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El gobernador del estado, Rafael Lacava dio declaraciones acerca de la victoria del Carabobo FC ante la Academia Puerto Cabello. Lacava felicitó al equipo granate por el triunfo conquistado 2×1.

“Hoy vivimos en el estadio Misael Delgado un extraordinario espectáculo de fútbol como de pasión futbolística. Felicitaciones a todos y en especial al Carabobo fc que resultó campeón del torneo apertura de la liga profesional de fútbol venezolano”, dijo.

Victoria del Carabobo FC

“A los guerreros del fortín como los granadictos los felicito por el extraordinario espectáculo que en cada grada; mostraron y resaltó el comportamiento cívico de todos los q asistieron al estadio a ver una gran final. Felicitaciones a todos. Aquí nadie se rinde. Que viva Carabobo”, comentó Lacava.

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