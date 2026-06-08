Compartir

Por todo lo alto y en el estadio Misael Delgado, Carabobo FC es el campeón del Torneo Apertura 2026. Los granates dieron cuenta de Academia Puerto Cabello con pizarra de 2×1 en dicha final del fútbol nacional.

Las gradas del polideportivo estaban a reventar desde tempranas horas de la tarde de este domingo. Ambas escuadras se jugaron todo en esta final, donde los carabobeños pudieron adelantarse en el minuto 26.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Liga FUTVE Triunfobet (@ligafutve)

Erick Ramírez desde el punto de penas máximas colgó el primero de la tarde a favor de los industriales. Enseguida comenzaron a cerrarse en la defensa para evitar el contragolpe de los porteños. Loureins Martínez marcó al 58 para sellar los dos del Carabobo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Liga FUTVE Triunfobet (@ligafutve)

Carabobo FC Campeón del Torneo Apertura 2026

La media cancha se hizo protagonista de buenas jugadas, el Carabobo quería aumentar la cuenta en la pizarra. Mientras que los de Academia Puerto Cabello comenzaron a llagar a la parcela vinotinto.

Mientras la emoción seguía las tribunas del Carabobo seguían alegres, los porteños intentaban llegar por los laterales. Los del Carabobo seguían animados buscando llegar en esta gran final contra los del litoral.

En los minutos agregados, el nerviosismo llegó en el encuentro, Edwin Pernía sorprendió colocando el primero para los porteños. Lo que obligó al Carabobo a cerrarse en la defensa y laterales en el juego.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas