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La polémica se armó esta semana cuando se hizo la despedida de la “selección Colombia”. Es por ello que la respuesta de James Rodríguez a la hija del presidente Petro se hizo viral. El capitán del combinado cafetero dijo que “la foto va”.

«Antonella, esa foto va. Adicional cuenta con mi camiseta, dime ¿Dónde te la hago llegar?», dijo el 10 de Colombia a la hija del mandatario. La joven de 17 años destacó ser la fan número 1 de la selección de su país.

La respuesta de James Rodríguez a la hija del presidente Petro

Esta semana se hizo viral el video donde James y parte del equipo estuvieron despidiéndose ante el mandatario Gustavo Petro y otras personalidades. Es por ello que James salió al paso del supuesto desplante.

«Gracias por tu aliento para mí y para todos mis compañeros, todo tiene su momento y ahora es momento de estar unidos por nuestra selección en el Mundial… Nos vemos pronto»; dijo James a Antonella.

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