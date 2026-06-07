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Cerca de las doce del mediodía de hoy sábado 6 de junio de 2026 reportaron un hecho vial entre una moto y una camioneta en la ARC. El accidente ocurrió en el Distribuidor Villas del Centro, dijo el medio San Joaquín Escucha.

Enseguida organismos viales llegaron al sitio para atender lo ocurrido entre una camioneta pick up y una motocicleta. La camioneta quedó registrada con las placas A20AC5H y la moto marca Bera placas AY1G16F.

Hecho vial entre una moto y una camioneta en la ARC dejó dos lesionados

Bomberos como paramédicos de San Joaquín se encargaron del traslado de los lesionados a un centro de salud. El hecho generó retención en la Autopista Regional del Centro en ambos sentidos.

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