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Un hombre fue asesinado por sus primos, por una presunta disputa familiar de una vivienda. Funcionarios de la Delegación Municipal Paraguaipoa, esclarecieron el homicidio de Isilio José Paz Medina (50), ocurrido en Viento Bonito, municipio Indígena Guajira, estado Zulia.

De acuerdo con las investigaciones realizadas y, entrevista a la hija menor de edad del hoy occiso, se pudo determinar que este había sido sometido por Joan Antonio Larreal (46); José Manuel Viña Sáez (34) y, Carlos Alfredo Montiel Larreal (36).

Disputa familiar de una vivienda

Quienes motivados a una disputa familiar por la vivienda que habitaba el hoy occiso, arremetieron contra él y José Viña, le propinó múltiples disparos; cabe señalar que estos episodios de violencia eran recurrentes.

Ya previamente estos delincuentes habían intentado generar un incendio a la propiedad con los habitantes dentro. Por lo que el caso quedó a la orden del Ministerio Público de la entidad occidental.

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