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Falleció el tatuador Greg James a los 71 años de edad, reconocido a nivel internacional por plasmar su arte en las estrellas más icónicas del género rock.

Sus familiares informaron que el deceso ocurrió el pasado jueves en Carolina del Norte, permaneciendo desconocidas las causas de su fallecimiento.

Greg James tatuador de las estrellas

James construyó una trayectoria de casi cuarenta años y fundó el reconocido estudio Sunset Strip Tattoo. Convirtiéndose en una figura de referencia dentro de la industria del tatuaje.

A lo largo de su carrera, se ganó la confianza de leyendas de la música como Ozzy Osbourne, Joan Jett y los integrantes de las agrupaciones Mötley Crüe y Buckcherry.

Su trabajo en el diseño de tatuajes también se extendió hacia las celebridades de Hollywood. Entre las personalidades del cine y la televisión estadounidense que acudieron a su estudio destacan las actrices Sarah Michelle Gellar y Denise Richards, así como el actor Charlie Sheen, consolidando su legado tanto en la música como en el entretenimiento.

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