Compartir

La presidenta (e) Delcy Rodríguez sostuvo un encuentro de trabajo con industrias privadas en el estado de Gujarat, en la India.

La reunión tuvo como finalidad establecer alianzas estratégicas para impulsar el desarrollo económico y abordar temas clave como las energías renovables.

Delcy Rodríguez industrias de la India

En este encuentro participó la empresa Amul, la cual es considerada la marca de productos lácteos más grande de ese país y una de las cooperativas agrícolas más exitosas. Las conversaciones se centraron en concretar acuerdos que trasciendan el sector agroalimentario para potenciar los 14 Motores de la Agenda Económica.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de VTV Canal 8 (@vtv_canal8)

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

«Joyas que bailan II»: El disco con el que Ronald Borjas pone a cantar y bailar al público