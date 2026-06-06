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El reconocido cantante venezolano Ronald Borjas (@ronaldborjas) presenta oficialmente su más reciente producción discográfica titulada «Joyas que bailan II», un álbum que marca un hito en su consagrada trayectoria.

Y es que, tras el rotundo éxito de sus proyectos anteriores, Borjas regresa con su quinta producción como solista. Un disco nacido del agradecimiento y de una profunda conexión con sus raíces musicales.

Ronald Borjas «Joyas que bailan II»

«Este es mi disco número 5 y significa muchísimo para mí. Soy un bendecido porque mi público y fanaticada me han acompañado desde el día uno de mi carrera, así que les tenía esta deuda, una segunda parte de Joyas que bailan», comenta el intérprete.

El concepto de este EP va más allá de un simple tributo; es una reconexión con las melodías que marcaron la historia de la música global y la propia evolución del cantante. Rescatar grandes obras maestras de la música internacional para darles una nueva vida sobre la clave de la salsa no fue sencillo, pero sí que valió la pena pues promete cautivar tanto a las viejas como a las nuevas generaciones.

Nueva experiencia

«La verdad fue un proceso que me disfruté muchísimo, ya que esas canciones están en mi ADN y fueron parte de mi crecimiento profesional. Al escuchar tantas para poder escoger siete con respeto y nostalgia, y llevarlas al ritmo de salsa, fue algo maravilloso que me dio mucha ilusión. Todas estas canciones ‘joyas’ que la gente pudo cantar a todo pulmón, ahora podrán cantarlas y bailarlas a la vez», relata Ronald.

«Joyas que bailan II» es un álbum que lleva impregnado su ADN artístico, ese que lo ha caracterizado durante tantos años de carrera, pero más auténtico.

«Van a encontrar es el mismo Ronald que escucharon en ‘Joyas que bailan I’ en esencia, en la entrega y en la pasión por lo que hago. En este volumen II, me muestro más maduro profesionalmente hablando».

El disco ha sido uno de los más esperados en la industria musical y, desde su estreno, ha logrado cautivar aún más a su público. Y aunque el lanzamiento se llevó a cabo el pasado 22 de mayo, Ronald sigue trabajando en su carrera.

Un nuevo disco

«Viene mucha música. Ya estoy en la búsqueda de nuevas canciones para mi próximo disco inédito. Amo lo que hago, me lo disfruto al máximo, es mi pasión y habrá Ronald Borjas para rato siempre con la bendición de Dios», finaliza.

«Joyas que bailan II» ya se encuentra disponible en todas las plataformas musicales.

Para conocer más, no duden en seguir sus redes sociales como @ronaldborjas.

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