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Funcionarios del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB) desmantelan campamento clandestino y neutralizaron dos aeronaves presuntamente vinculadas a actividades de narcotráfico en el estado Apure.

El procedimiento se ejecutó durante labores de patrullaje rural en el municipio Pedro Camejo.

Las comisiones policiales hallaron la infraestructura oculta en zonas boscosas de la parroquia Codazzi. Específicamente en el eje comprendido entre Puerto Páez y el sector Buena Vista del Meta.

Campamento clandestino en el estado Apure

En el sitio se localizaron dos avionetas ocultas que presuntamente servían de apoyo logístico para el traslado de sustancias ilícitas. Tras realizarse las experticias técnicas de rigor, el caso fue notificado a la Fiscalía 15° del Ministerio Público para autorizar la destrucción de los bienes.

El balance oficial del material inhabilitado e incinerado en el sitio detalla lo siguiente:

Una aeronave de color blanco, identificada con la matrícula YV-897.

Una aeronave de color gris y blanco con detalles en franjas rojas, identificada con las siglas YV-015.

Cuatro tambores contentivos de 400 litros de presunto combustible de aviación de procedencia ilícita, utilizado para el abastecimiento de las unidades.

La operación se llevó a cabo en coordinación con los efectivos de la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI) de la región llanera.

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