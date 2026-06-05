Compartir

Con el objetivo de verificar el correcto funcionamiento del transporte terrestre, el Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) realizó la supervisión y entrega de renovación de permisologías DT-10 y DT-9 a las operadoras que prestan servicio en el Terminal de Pasajeros La Bandera, ubicado en la ciudad de Caracas.

Esta actividad se ejecutó en colaboración con el personal del terminal para corroborar que todas las organizaciones cumplan con la Certificación de Prestación de Servicios (CPS) y sus respectivas permisologías. Asimismo, se llevó a cabo la entrega de cuatro renovaciones DT-10 y DT-9 a distintas operadoras: Expresos Mérida, Expresos Aeronasa, Unión de Conductores Ayacucho y a la Asociación de Conductores Occidente.

De esta manera se efectuaron las respectivas inspecciones de higiene y confort para asegurar que las unidades presten un servicio óptimo a los usuarios.

Certificación de Prestación de Servicios en La Bandera

Actualmente, este terminal cuenta con 94 operadoras activas, organizadas en asociaciones, cooperativas y empresas estadales como SITSSA y Tromerca. La supervisión abarca la operatividad de 57 rutas largas, reguladas mediante el formato DT-10, y 35 rutas cortas que funcionan bajo el formato DT-9.

Por su parte, Vicente Carvajal representante de la línea Unión de Conductores Ayacucho expresó que el INTT efectuó la actualización de su permisología de manera efectiva y rápida.

Mientras que, Hermes Ceballos, representante de Expresos Mérida resaltó que la actualización de este trámite permite a estos prestadores de servicio desincorporar vehículos que ya no prestan servicio en la empresa y ponerse al día para no tener inconvenientes en ningún terminal del territorio nacional.

A través de estas labores de control, el INTT mantiene la ejecución de acciones estratégicas para garantizar la calidad en los prestadores de servicio y hace un llamado al cumplimiento de la normativa legal, bajo los lineamientos de la presidenta (E), Delcy Rodríguez, y del vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Cap. Diosdado Cabello, enmarcadas en el Vértice 1 de la Gran Misión Cuadrantes de Paz, enfocado en la prevención para la vida y la paz.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas