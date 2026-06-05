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El Consejo Nacional Electoral (CNE) habilitó una guía rápida digital que sirve como herramienta instructiva para la postulación de proyectos comunitarios, en el marco de la Segunda Consulta Popular Nacional 2026, que se realizará el domingo 12 de julio.

Este recurso interactivo funcionará como un instrumento clave para clasificar la iniciativa de cada proyecto comunitario propuesto dentro de la estructura formal del catálogo, la cual contempla los niveles de Transformación, Sector, Categoría, Foco y Acción, destaca el órgano electoral en su cuenta de Telegram.

Segunda Consulta Popular Nacional 2026,

nombres de los proyectos postulados por la ciudadanía. El uso de esta guía tiene como objetivo fundamental mantener la coherencia metodológica en el área específica en la que se enmarcarán los Adicionalmente, se informó que las comunidades contarán con una serie de preguntas generadoras. Estas interrogantes están diseñadas para guiar el debate y permitir la participación activa en el proceso de Reestructuración y Reingeniería del Gobierno Nacional, directamente desde cada asamblea comunitaria. Con el fin de profundizar en este contenido, la ciudadanía puede ingresar a los canales informativos del CNE, descargar el material y multiplicarlo en su comunidad.

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