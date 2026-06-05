Compartir

La Policía Municipal de la capital del estado Carabobo informó sobre un procedimiento ejecutado esta semana. Una mujer y tres hombres capturados en Valencia al estar solicitados, dijo el cuerpo de seguridad en sus redes sociales.

Los tres detenidos, tenían orden de aprehensión, mediante operativos preventivos realizados en diversos sectores de la ciudad. Como parte del fortalecimiento de la presencia policial en los diferentes Cuadrantes de Paz.

Una mujer y tres hombres capturados en Valencia por estar solicitados

Estas personas al ser verificados por el Sistema de Investigación e Información Policial (Siipol), arrojaron solicitudes por los delitos; aprovechamiento de vehículo proveniente de robo o hurto.

Además de los delitos de posesión ilícita de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, robo por arrebato y hurto agravado. Además tenían registros policiales por otros delitos. Quedando a la orden de las instancias requeridas.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas