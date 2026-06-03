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En el municipio Ezequiel Zamora en el estado Barinas, una mujer quedó detenida por vender fotos íntimas de su hija menor de edad. La mujer está señalada de vender dichas imágenes a un hombre que reside en Panamá.

La información la dio a conocer el comisario Douglas Rico en sus redes, sociales donde indicó que la mujer detenida responde al nombre de Yennifer Rodríguez Ocampo de 39 años. Quedando ahora en manos del Ministerio Público.

Detenida por vender fotos íntimas de su hija menor de edad

Desde que la menor tenía 12 años la mujer le tomaba fotos desnuda para enviarla al sujeto a cambio de dinero. Como está señalada presuntamente de realizar videollamadas al hombre para mostrarle a la menor.

El caso causó asombro en la comunidad de Andrés Eloy Blanco donde reside la mujer con su hija.

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