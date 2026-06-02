En Alpargatón, municipio Juan José Mora un sujeto quedó detenido por un presunto abuso sexual a una menor de 12 años. El caso lo dio a conocer la Policía Nacional Bolivariana en Morón, estado Carabobo.
Ayer 1º de junio en horas del mediodía en el sector Rancho Grande ocurrió la detención de un sujeto de 51 años de edad. La madre de la jovencita colocó la denuncia ante el organismo policial.
Presunto abuso sexual a una menor de 12 años
El hombre quedó registrado con los apellidos Martínez Jiménez y fue detenido por oficiales de la Policía Nacional Bolivariana. Luego fue trasladado al Centro de Coordinación Policial y colocado a la orden del Ministerio Público.
Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas