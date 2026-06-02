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Por presunto abuso sexual a una menor de 12 años quedó detenido

By Redacción Carabobo
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Presunto abuso sexual a una menor de 12 años
El sujeto quedó registrado con los apellidos Martínez Jiménez. Foto: 100x100 Noticias.

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Redacción Carabobo
Redacción Carabobo
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En Alpargatón, municipio Juan José Mora un sujeto quedó detenido por un presunto abuso sexual a una menor de 12 años. El caso lo dio a conocer la Policía Nacional Bolivariana en Morón, estado Carabobo.

Ayer 1º de junio en horas del mediodía en el sector Rancho Grande ocurrió la detención de un sujeto de 51 años de edad. La madre de la jovencita colocó la denuncia ante el organismo policial.

Presunto abuso sexual a una menor de 12 años

El hombre quedó registrado con los apellidos Martínez Jiménez y fue detenido por oficiales de la Policía Nacional Bolivariana. Luego fue trasladado al Centro de Coordinación Policial y colocado a la orden del Ministerio Público.

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Source100x100 Noticias./Puerto Cabello/Vzla.
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