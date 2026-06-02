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Incautan la mayor cantidad de camisas deportivas falsas en la historia de Canadá, expresó la policía de Toronto. Las autoridades informaron que confiscaron miles de camisetas réplica de alta calidad de diversas selecciones y clubes internacionale.

Un cargamento ilegal valorado en millones de dólares que pretendía ser distribuido previo al inicio del Mundial.

Incautan camisas falsas en Canadá

La investigación policial que duró varios meses, culminó con el allanamiento de múltiples almacenes en el área metropolitana. En los centros de distribución predominaban los uniformes de los países coanfitriones (Canadá, México y Estados Unidos). Además de indumentaria de alta demanda global como Argentina, Brasil, Portugal y Francia.

Cargamento Asiático

Los reportes oficiales indican que el cargamento ingresó a territorio canadiense por rutas marítimas procedentes del continente asiático, con el objetivo de venderse en comercios informales y plataformas de internet.

El procedimiento culminó con la detención de varias personas, quienes ya se encuentran bajo custodia y enfrentan cargos federales por fraude y violación de la Ley de Marcas Comerciales.

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