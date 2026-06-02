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Naguanagua: Detenido por presunta agresión sexual contra su hija

By Lubin Molero
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Detenido por agresión sexual contra su hija
Foto: Cortesía

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Lubin Molero
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Un ciudadano de 47 años de edad fue detenido tras ser denunciado por la presunta agresión sexual en perjuicio de su hija de 16 años.

La captura se ejecutó en la comunidad Simón Bolívar del sector Viviendas Rurales de Bárbula, en el municipio Naguanagua del estado Carabobo.

Detenido por agresión sexual contra su hija

De acuerdo con el reporte técnico del caso difundido hoy martes, el detenido quedó identificado bajo las iniciales C. L. G. Q., y su captura permitió recabar información preliminar con el delito de abuso sexual agravado.

 

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Las autoridades remitieron las actuaciones al Ministerio Público y al Consejo de Protección del Niño, Niña y Adolescente para el inicio del proceso legal.

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