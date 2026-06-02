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La delegación venezolana de atletismo finalizó con éxito su participación en el Campeonato Iberoamericano de Mayores Lima 26, registrando una cosecha total de seis medallas: una de oro, dos de plata y tres de bronce.

Las disciplinas y marcas del combinado nacional se consolidaron en la pista del Estadio Atlético de la Videna, en Perú, durante las competencias oficiales.

Campeonato Iberoamericano de Atletismo Lima

La victoria más destacada para el país la obtuvo el equipo masculino de relevo 4X400 metros. El cuarteto criollo integrado por Javier Gómez, Carlos Zambrano, Axel Gómez y Kelvis Padrino se llevó la medalla de oro al cruzar la meta con un tiempo de 3:02.88.

Superando a las representaciones de Puerto Rico (3:03.19) y República Dominicana (3:03.45).

Resultados por disciplinas y atletas:

El resto del medallero para la delegación nacional quedó distribuido de la siguiente manera en las distintas modalidades:

Relevo 4X100 mixto (Bronce) : El equipo conformado por Bryan Álamo, Orangys Jiménez, Alexis Nieves y Glanyernis Guerra ocupó el tercer lugar al detener el reloj en 41.95 segundos, en una prueba conquistada por Brasil (40.99) y Argentina (41.76).

200 metros planos (Plata) : Alexis Nieves aseguró el segundo escalón del podio con un tiempo de 20.47 segundos, escoltando al puertorriqueño José Figueroa (20.21) y superando al dominicano José González (20.56).

Lanzamiento de disco (Plata) : La atleta Ottaynis Febres se adjudicó la presea de plata con un registro de 54.74 metros. Quedando por detrás de la brasileña Andressa Oliveira (59.68 metros).

400 metros planos (Bronce) : Kelvis Padrino sumó un metal individual a su cuenta personal tras registrar una marca de 45.61 segundos en la final de la categoría.

Decatlón (Bronce): Carlos Córdoba cerró la actuación de la delegación tricolor al obtener la medalla de bronce tras acumular un puntaje total de 6.531 puntos.

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