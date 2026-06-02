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La Vinotinto, bajo la dirección técnica de Oswaldo Vizcarrondo, disputará una doble fecha de partidos amistosos internacionales antes del Mundial.

El combinado tricolor afrontará estos compromisos de preparación los días 6 y 9 de junio ante sus similares de Turquía e Irak. Dos selecciones clasificadas a la Copa del Mundo.

Fechas amistosos Vinotinto antes del Mundial

El cuerpo técnico contará con una plantilla de 27 jugadores convocados para encarar ambos desafíos de alta competencia. Así quedaron las citas del seleccionado nacional:

Venezuela vs. Turquía : Se jugará el próximo sábado 6 de junio a las 6:00 PM (hora de Venezuela) en las instalaciones del Inter Miami CF Stadium , ubicado en el estado de Florida .

Venezuela vs. Irak: Se llevará a cabo el martes 9 de junio a las 9:00 PM (hora de Venezuela) teniendo como sede el SeatGeek Stadium en la ciudad de Chicago.

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Esta gira por el norte del continente americano representa la primera prueba deportiva para el seleccionador nacional Oswaldo Vizcarrondo al mando del banquillo vinotinto. El objetivo institucional de los compromisos radica en evaluar el rendimiento colectivo del plantel, reincorporar figuras habituales y probar jóvenes talentos en el funcionamiento táctico de cara a los próximos torneos oficiales de la región.

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