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La selección de fútbol sub-20 de Venezuela inició su camino en el Torneo Maurice Revello 2026 con un resultado adverso al caer 0-2 vs Canadá.

El conjunto nacional, dirigido técnicamente por Juan Tolisano, no pudo contener la efectividad del equipo norteamericano en esta primera jornada del Grupo B disputada en territorio francés. Quedando con la obligación de sumar en sus próximos compromisos.

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Venezuela vs Canadá resultado

En el resto de las acciones del grupo este lunes 1 de junio, las selecciones de Costa de Marfil y Japón protagonizaron un empate 3-3. Un partido de alta dinámica ofensiva donde ambas escuadras terminaron repartiéndose un punto.

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Por su parte, la delegación de Portugal cumplió con su jornada de descanso reglamentaria en esta fecha inaugural, manteniéndose a la expectativa de su estreno en la competición juvenil.

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