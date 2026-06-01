ActualidadNacionalPortada

Delcy Rodríguez anunció la creación de la línea 0800-EXTORSIÓN

By Lubin Molero
0
93
Crean línea 0800-EXTORSIÓN
Foto: Cortesía

Más del Autor

Lubin Molero
Lubin Molero
IOTA Latino
Compartir

Crean línea telefónica y plataforma tecnológica 0800-EXTORSIÓN, así lo anunció la presidenta (E) de Venezuela Delcy Rodríguez. La medida, dictada este lunes 1 de junio, tiene como finalidad recibir denuncias ciudadanas y erradicar las malas prácticas cometidas por funcionarios de seguridad, jueces y fiscales en el territorio nacional.

Crean línea 0800-EXTORSIÓN

La mandataria encargada detalló que esta herramienta tecnológica busca proteger y reivindicar la honestidad e integridad de la mayoría de los servidores públicos del sistema judicial y policial del país.

Rodríguez enfatizó que no es justo que los trabajadores honestos de las instituciones paguen por las acciones de quienes incurren en delitos contra la ciudadanía. Asimismo, instó a los diferentes organismos del Estado a colaborar estrechamente con el correcto funcionamiento de esta plataforma.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Carabobo dijo presente en la Feria del Transportista Urbano 2026

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos. 
ViaVTV
Artículo anterior
Carabobo dijo presente en la Feria del Transportista Urbano 2026
Artículo siguiente
Torneo Maurice Revello: Venezuela debutó con derrota
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img

Lo más reciente

Sucesos

Deportes

Noticias de Interes