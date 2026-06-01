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Crean línea telefónica y plataforma tecnológica 0800-EXTORSIÓN, así lo anunció la presidenta (E) de Venezuela Delcy Rodríguez. La medida, dictada este lunes 1 de junio, tiene como finalidad recibir denuncias ciudadanas y erradicar las malas prácticas cometidas por funcionarios de seguridad, jueces y fiscales en el territorio nacional.

Crean línea 0800-EXTORSIÓN

La mandataria encargada detalló que esta herramienta tecnológica busca proteger y reivindicar la honestidad e integridad de la mayoría de los servidores públicos del sistema judicial y policial del país.

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Rodríguez enfatizó que no es justo que los trabajadores honestos de las instituciones paguen por las acciones de quienes incurren en delitos contra la ciudadanía. Asimismo, instó a los diferentes organismos del Estado a colaborar estrechamente con el correcto funcionamiento de esta plataforma.

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