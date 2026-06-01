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Más de 3 mil transportistas y sus familias participaron el sábado 30 de mayo en la Gran Feria del Transportista Urbano 2026 realizada en nuestra entidad. La jornada brindó atención médica, revisión de unidades totalmente gratuita, asesorías y emisión de documentos por parte de Ministerio de Transporte (actualización de huellas, Fontur).

Además del INTT, Saren, Sunacoop, Saime, Banco Digital de los Trabajadores, Bancamiga, venta de insumos para el sector transporte, gas doméstico gratis, venta de cemento, línea blanca y marrón y mucho más; como parte de un plan nacional desarrollado simultáneamente en todo el país.

Los asistentes tuvieron acceso a diversos servicios destinados a fortalecer el bienestar de los trabajadores del volante y sus familias. Entre ellos destacó la apertura de cuentas personales y jurídicas a través del Banco Digital de los Trabajadores.

Como la emisión de cédulas de identidad por parte del SAIME, así como la entrega de certificados médicos y la tramitación de licencias de conducir; mediante el Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT).

Feria del Transportista Urbano 2026

Asimismo, la plataforma 0-800 BIGOTE ofreció atención médica primaria, consultas especializadas y entrega de medicamentos. Las esposas de los transportistas recibieron servicios en áreas como ginecología, mamografías, ecografías y citologías, como parte de las políticas orientadas a la protección integral de la familia transportista.

Dicha feria se cumplió siguiendo instrucciones de la presidenta (E) Delcy Rodríguez, el Gobernador Rafael Lacava y la Ministra Jackeline Farías, junto al Coordinador del Órgano Superior del Transporte en Carabobo y Coordinador del Ministerio del Poder Popular para el Transporte en la entidad, José Aréjula.

Como el Secretario General de Gobierno y Secretario de Seguridad Ciudadana del estado Carabobo, Jesús París; y la Viceministra de Regulación Industrial del Ministerio de Industrias y Comercio, María Fernanda Palencia.

La feria también incluyó la venta de cauchos, aceites, baterías, rolineras y otros insumos esenciales para la operatividad de las unidades de transporte. Disponibles a precios accesibles para los trabajadores del sector.

Masiva participación

José Aréjula destacó la masiva participación registrada durante la actividad y señaló que este tipo de iniciativas permiten acercar soluciones concretas al gremio transportista, al tiempo que fortalecen la atención social y el acompañamiento institucional a quienes diariamente garantizan la movilidad de miles de ciudadanos.

El evento se desarrolló bajo un amplio despliegue de seguridad y prevención, con el apoyo del Sistema Integrado, Bomberos, Policía de Carabobo; Policía Nacional Bolivariana, Policía Municipal de Naguanagua, Bomberos y Protección Civil, organismos que garantizaron el resguardo y la tranquilidad de los asistentes durante toda la jornada.

La Gran Feria del Transportista Urbano 2026, se consolidó como un espacio de encuentro para el sector transporte carabobeño, promoviendo el acceso a servicios, beneficios y programas orientados al fortalecimiento de una movilidad más eficiente, segura y sostenible.