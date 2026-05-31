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La ministra de Transporte, Jacqueline Farías, confirmó que el pasaje urbano será de 140 bolívares a partir del 1 de junio, estableciendo una tarifa fija durante los meses de junio y julio.

«Hemos decretado un exhorto (…) a que la tarifa máxima del transporte urbano sea de 140 bolívares. Eso durante todo el mes de junio y julio», anunció la titular de la cartera de transporte.

La decisión marca un matiz frente a la propuesta inicial discutida con el sector transporte, que planteaba una tarifa indexada al tipo de cambio oficial del Banco Central de Venezuela (BCV), equivalente a unos 0,25 dólares.

Tarifa del pasaje urbano

El nuevo esquema tarifario surge tras mesas de trabajo entre autoridades y transportistas, donde se buscó equilibrar los costos operativos del sector con la capacidad de pago de los usuarios.

La ministra también informó sobre un plan especial para el sistema de transporte en Barquisimeto, estado Lara, enfocado en la recuperación del parque automotor y el fortalecimiento del servicio en los nueve municipios de la entidad.

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