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Inameh informa nubosidad y lluvias en varias zonas del país

By Redacción Noticias24Carabobo
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Leves lluvias en algunas zonas de Valencia - Inameh prevé lluvias - Lluvias varias zonas país

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Redacción Noticias24Carabobo
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En las últimas horas, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh), publicó el reporte del clima para este domingo 31 de mayo.

El informe adviertió que las lluvias intensas y las descargas eléctricas se registrarán con mayor fuerza durante la tarde y la noche en gran parte del país, debido al paso de un sistema de mal tiempo sobre el territorio nacional.

Las autoridades meteorológicas piden a la ciudadanía tomar previsiones ante el cambio repentino de las condiciones ambientales. Aunque las primeras horas del día muestran cielos con nubosidad fragmentada en algunas regiones, el panorama cambiará conforme avanza la jornada diaria.

 

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Lluvias en varias zonas del país

Durante las primeras horas de la jornada predomina un cielo parcialmente nublado en la mayoría de los estados. Sin embargo, áreas específicas como la Guayana Esequiba, Amazonas, Bolívar, la zona de los Andes y el Zulia experimentan precipitaciones de intensidad variable acompañadas de actividad eléctrica ocasional.

Para la tarde y la noche el escenario empeora con un incremento notable de las nubes densas. Este fenómeno provoca fuertes chubascos con tormentas eléctricas en la región sur del país, así como en Anzoátegui, Guárico, los llanos occidentales, la zona andina y el estado Zulia.

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