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Representantes del equipo económico del Ejecutivo Nacional de Venezuela mantuvieron una reunión de trabajo este sábado 30 de mayo con la Directora Gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI). Así como el personal técnico del organismo para el Hemisferio Occidental.

El encuentro bilateral se desarrolló en la sede principal de la institución financiera en la ciudad de Washington, Estados Unidos. El objetivo, evaluar las relaciones financieras internacionales del país.

Reunión de Venezuela con el FMI

Las delegaciones técnicas abordaron los próximos puntos de la agenda institucional conjunta. Haciendo énfasis en el diseño de mecanismos de asistencia técnica y en la revisión de los procesos de recuperación de fondos de la República.

Durante la sesión de trabajo, los voceros del área económica venezolana expusieron los indicadores de estabilidad actuales y ratificaron el esquema legal de apertura comercial e industrial orientado a fortalecer el aparato productivo interno de la nación.

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