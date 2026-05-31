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El gobierno de India aprobó formalmente el lanzamiento de un tren de diez vagones impulsado por celdas de combustible de hidrógeno, el cual operará en el tramo Jind–Sonipat del Ferrocarril del Norte.

Este proyecto piloto representa un avance ecológico para el transporte masivo del país al sustituir el uso tradicional de combustible diésel por energía limpia.

Tren impulsado por hidrógeno en India

De acuerdo con las especificaciones técnicas, el ferrocarril alcanzará una velocidad máxima de 75 kilómetros por hora. El sistema funciona mediante una reacción química basada en hidrógeno que genera la electricidad necesaria para mover el transporte, produciendo vapor de agua como único residuo ambiental.

La infraestructura de almacenamiento y reabastecimiento comprimido quedó instalada en la localidad de Jind, en el estado de Haryana, donde un equipo de especialistas acompañará la fase de operaciones para garantizar el cumplimiento de las metas nacionales de cero emisiones de carbono.

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