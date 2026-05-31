DeportesPortada

Convocadas de la Vinotinto femenina para el desafío en Montevideo

By Lubin Molero
0
109
Convocadas de la Vinotinto femenina contra Uruguay
Foto: Cortesía

Más del Autor

Lubin Molero
Lubin Molero
IOTA Latino
Compartir

El director técnico de la vinotinto femenina, Ricardo Belli, anunció la lista oficial de las jugadoras convocadas para afrontar la Jornada 9 de la Liga de Naciones Femenina contra Uruguay.

El compromiso internacional se disputará el próximo martes 9 de junio en el Estadio Centenario de Montevideo, con el pitazo inicial pautado para las 7:00 pm (hora de Venezuela).

Convocadas de la Vinotinto femenina contra Uruguay

Las jugadoras seleccionadas para el encuentro de junio según sus posiciones:

  • Porteras: Nayluisa Cáceres, Yessica Velásquez y Valeria Rebanales.

  • Defensas: Bárbara Martínez, Yenifer Giménez, Verónica Herrera, Abril Alejo, Raiderlin Carrasco, Lou Martinet y Michelle Romero.

  • Mediocampistas: Gabriela García, Daniuska Rodríguez, Dayana Rodríguez, Melanie Chirinos, Lourdes Moreno, Bárbara Sandoval, Karlis Durán y Anggely Muñoz.

  • Delanteras: Deyna Castellanos, Génesis Florez, Enyerliannys Higuera, Ailing Herrera, Bárbara Olivieri, Mariana Speckmaier, Mariana Barreto y Orliany Durán.

 

Ver esta publicación en Instagram

 

Una publicación compartida de Femenino FVF (@femeninofvf)

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Investigan asesinato de una ciudadana venezolana en Antioquia

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos. 
ViaNoticiero Venevisión
Artículo anterior
¡Revolución ecológica! India estrena su primer tren impulsado por celdas de hidrógeno
Artículo siguiente
Hallaron con vida a cuatro tripulantes del barco extraviado por un mes
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img

Lo más reciente

Sucesos

Deportes

Noticias de Interes