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El director técnico de la vinotinto femenina, Ricardo Belli, anunció la lista oficial de las jugadoras convocadas para afrontar la Jornada 9 de la Liga de Naciones Femenina contra Uruguay.

El compromiso internacional se disputará el próximo martes 9 de junio en el Estadio Centenario de Montevideo, con el pitazo inicial pautado para las 7:00 pm (hora de Venezuela).

Convocadas de la Vinotinto femenina contra Uruguay

Las jugadoras seleccionadas para el encuentro de junio según sus posiciones:

Porteras: Nayluisa Cáceres, Yessica Velásquez y Valeria Rebanales .

Defensas: Bárbara Martínez, Yenifer Giménez, Verónica Herrera, Abril Alejo, Raiderlin Carrasco, Lou Martinet y Michelle Romero.

Mediocampistas: Gabriela García, Daniuska Rodríguez, Dayana Rodríguez, Melanie Chirinos, Lourdes Moreno, Bárbara Sandoval, Karlis Durán y Anggely Muñoz.

Delanteras: Deyna Castellanos, Génesis Florez, Enyerliannys Higuera, Ailing Herrera, Bárbara Olivieri, Mariana Speckmaier, Mariana Barreto y Orliany Durán.

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