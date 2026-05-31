El director técnico de la vinotinto femenina, Ricardo Belli, anunció la lista oficial de las jugadoras convocadas para afrontar la Jornada 9 de la Liga de Naciones Femenina contra Uruguay.
El compromiso internacional se disputará el próximo martes 9 de junio en el Estadio Centenario de Montevideo, con el pitazo inicial pautado para las 7:00 pm (hora de Venezuela).
Convocadas de la Vinotinto femenina contra Uruguay
Las jugadoras seleccionadas para el encuentro de junio según sus posiciones:
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Porteras: Nayluisa Cáceres, Yessica Velásquez y Valeria Rebanales.
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Defensas: Bárbara Martínez, Yenifer Giménez, Verónica Herrera, Abril Alejo, Raiderlin Carrasco, Lou Martinet y Michelle Romero.
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Mediocampistas: Gabriela García, Daniuska Rodríguez, Dayana Rodríguez, Melanie Chirinos, Lourdes Moreno, Bárbara Sandoval, Karlis Durán y Anggely Muñoz.
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Delanteras: Deyna Castellanos, Génesis Florez, Enyerliannys Higuera, Ailing Herrera, Bárbara Olivieri, Mariana Speckmaier, Mariana Barreto y Orliany Durán.
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