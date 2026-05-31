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Los cuatro tripulantes del barco Júpiter, reportado como desaparecido desde principios de mes en aguas del mar Caribe, fueron hallados con vida. Se pudo conocer que se encuentran en condiciones de salud estables.

Ramiro Lozano, familiar de uno de los tripulantes, confirmó que el hallazgo civil fue ejecutado por autoridades mexicanas en medio de un despliegue regional.

Hallaron a tripulantes del barco Júpiter

El barco de bandera dominicana había zarpado el pasado 4 de mayo desde Manzanillo, República Dominicana, con destino al puerto de Cartagena de Indias, en Colombia, para un trayecto estimado de seis días.

A bordo de la nave se trasladaban el capitán colombiano Henry Lozano junto a los ciudadanos dominicanos Joselito Antonio Paulino, José Aristides Ureña Díaz y Miguel Ramón Ureña Ruiz.

Aún se desconoce el estado de la embarcación o de los tripulantes al momento de ser encontrados.

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